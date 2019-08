Bots por todos os lados e internet ainda mais rápida: veja o que será realidade até 2025

Da Redação



22/08/2019 | 08:48

A Huawei divulgou a nova edição do relatório Global Industry Vision (GIV), que tem como objetivo dar continuidade às previsões de desenvolvimento tecnológico até o ano de 2025. Com base em dados quantitativos da própria companhia, bem como casos de uso do mundo real sobre como a tecnologia inteligente está permeando todos os setores, o relatório identifica 10 megatendências que atualmente moldam a maneira como as pessoas vivem e trabalham.

O GIV também prevê tendências tecnológicas até 2025, incluindo cobertura 5G, implantação de Inteligência Artificial, adoção de robôs domésticos e taxas de uso de assistente inteligente. A seguir, confira as 10 tendências e exemplos das principais previsões do GIV para 2025.

Viver com Bots

Avanços na ciência material, Inteligência Artificial perceptual e tecnologias de rede estão impulsionando a adoção da robótica em uma variedade de cenários domésticos e pessoais. O GIV prevê uma taxa de penetração global de 14% de robôs domésticos.

Super visão

A convergência de 5G, Realidade Virtual/Realidade Aumentada, aprendizado de máquina e outras tecnologias emergentes nos permitirá ver além da distância, da distorção, da superfície e da história, abrindo novas perspectivas para pessoas, negócios e cultura. O GIV prevê que a porcentagem de empresas que usam Realidade Virtual/Realidade Aumentada aumentará para 10%.

Zero Busca

À medida que os dispositivos direcionados por dados e com sensores integrados começam a antecipar nossas necessidades, as informações nos encontrarão. Pesquisas futuras serão livres de botões, redes sociais pessoais serão criadas sem esforço e a indústria se beneficiará da “manutenção de pesquisa zero” (zero-search maintenance, em inglês). O GIV prevê que 90% dos proprietários de dispositivos inteligentes usarão assistentes pessoais inteligentes.

Ruas Adaptadas

Sistemas inteligentes de transporte conectarão pessoas, veículos e infraestrutura, criando congestionamento zero, resposta rápida a emergências e outras funções que tornarão a vida mais tranquila. O GIV prevê que 15% dos veículos terão a tecnologia de veículo conectado a tudo via rede móvel (Cellular Vehicle-to-Everything, em inglês)

Trabalhando com Bots: Já transformando muitas indústrias, a automação inteligente assumirá tarefas mais perigosas, repetitivas e de alta precisão – um benefício para segurança e produtividade. O GIV prevê que haverá 103 robôs na indústria para cada 10.000 funcionários.

Criatividade Aumentada

A Inteligência Artificial em nuvem reduzirá o custo e a barreira de entrada para a experimentação científica, inovação e arte, abrindo uma mina de ouro do potencial criativo que está disponível para todos. O GIV prevê que 97% das grandes empresas terão implantado Inteligência Artificial.

Comunicação sem atrito

A análise de Inteligência Artificial e big data criará uma comunicação perfeita entre empresas e clientes, e quebrará as barreiras da linguagem. Precisão, compreensão e confiança irão sustentar as comunicações de amanhã. O GIV prevê que as empresas utilizarão 86% dos dados que produzem.



Economia Simbiótica

Empresas em todo o mundo estão adotando tecnologia digital e aplicativos inteligentes em plataformas de acesso unificadas. Isso significa maior colaboração, compartilhamento de recursos, ecossistemas globais mais fortes e maior produtividade. O GIV prevê que todas as empresas em todos os lugares usarão a tecnologia de nuvem e 85% dos aplicativos de negócios serão baseados em nuvem.

Lançamento rápido do 5G

O 5G está aqui e será é realidade muito mais rápido do que qualquer geração sem fio anterior – o potencial para indivíduos, empresas e sociedade é enorme. O GIV prevê que 58% da população mundial terá acesso a 5G.

Governança Global Digital

Os avanços na tecnologia digital devem ser equilibrados por padrões e princípios de dados compartilhados para o uso de dados. O GIV prevê que o volume anual de dados globais chegue a 180 ZB (1 ZB = 1 trilhão de GB).