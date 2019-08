Correção: Ônibus vão percorrer SP para castrar gratuitamente cães e gatos

22/08/2019 | 08:31



A primeira versão desta reportagem informava que os veículos do programa eram caminhões. Serão ônibus. Segue texto corrigido:

Cinco ônibus a serviço da Prefeitura de São Paulo estão cruzando os bairros da cidade para fazer a castração de animais domésticos. O programa Castramóvel faz parte do rograma Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos (PPCRCG), que existe desde 2011. Nesta terça-feira, 21, o prefeito Bruno Covas (PSDB) fez cerimônia de entrega dos veículos, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste da cidade.

Os caminhões possuem centro cirúrgico para fazer a castração de cães e gatos. A previsão é que as unidades façam 25 mil atendimentos ainda em 2019, com foco na população de baixa renda. Os recursos são de emenda parlamentar do vereador Xexéu Trípoli (PV), ligado a causas ambientais.

Equipes das Prefeitura irão avisar nos bairros, com antecedência, quando os ônibus vão passar. Assim, os proprietários dos pets farão cadastro para ter o atendimento.

O serviço de castração gratuita também é feito em clínicas credenciadas. Para isso, o cidadão deve fazer cadastro e receber uma indicação para comparecer a um das clínicas credenciadas. As informações estão nesta página da Prefeitura .

No ano passado, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde, cerca de 104 mil cães e gatos foram castrados pelo programa municipal.