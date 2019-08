Melo e Kubot vencem e avançam à semifinal do Torneio de Winston-Salem

21/08/2019 | 23:03



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram mais uma nesta quarta-feira e avançaram à semifinal do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Em mais um jogo fechado em menos de uma hora, eles superaram os britânicos Daniel Evans e Jonny O'Mara por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 54 minutos.

Formando a dupla cabeça de chave número 1 do torneio de nível ATP 250, Melo e Kubot vão enfrentar na semifinal os vencedores do jogo entre os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski e os austríacos Oliver Marach e Jürgen Melzer.

"Mais um belo jogo aqui em Winston-Salem. Como falei na estreia, as condições estão bem favoráveis. O piso Está bem rápido. E conseguimos de novo jogar muito bem. Tivemos algumas situações mais difíceis, salvando alguns break points, mas jogamos bem nesses momentos importantes, o que dá mais confiança ainda", comentou Melo, que decidiu jogar a competição norte-americana de última hora, após a queda no Masters 1000 de Cincinnati.

"Acho que foi muito válida nossa vinda. Fizemos dois bons jogos, temos mais um duríssimo amanhã (quinta), seguindo essa mesma motivação, com esse mesmo foco, de fazer o máximo de jogos possíveis para, quem sabe, chegar numa final aqui. Vamos com tudo", explicou o brasileiro, que encerra na competição a sua preparação para o US Open. O quarto e último Grand Slam do ano terá início na segunda-feira, dia 26.

Pela chave de simples, os principais candidatos ao título confirmaram o favoritismo e avançaram às quartas de final. A começar pelo francês Benoit Paire, primeiro cabeça de chave, que bateu o francês Ugo Humbert por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/3. Ele enfrentará agora o espanhol Pablo Carreño Busta.

O canadense Denis Shapovalov (2º) e o polonês Hubert Hurkacz (3º) também venceram seus jogos, assim como o australiano John Millman e o local Steve Johnson.