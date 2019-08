Câmara de São Bernardo ainda mantém limpeza de pauta

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/08/2019 | 07:00



A Câmara de São Bernardo segue com a limpeza de pautas represadas pelo impasse na votação das contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em junho. Ontem, em acordo de lideranças, foram 20 projetos aprovados – dois do Executivo e o restante de vereadores –, além de requerimentos propostos por parlamentares.

Um dos textos encaminhados pela Prefeitura de São Bernardo prevê a prorrogação, por mais 50 anos, do direito de uso de terreno no bairro Baeta Neves pela Sociedade Cultural Brasilitália de São Bernardo. O outro institui um fundo garantidor para recebimento de retorno de pagamentos excedentes de precatórios.

A maior parte das propostas aprovadas se refere à concessão de títulos de cidadão ou da medalha João Ramalho. Entre os agraciados estão o jornalista Milton Neves (a pedido do presidente da casa, Ramon Ramos, do PDT), o maestro na Banda Mirim Baeta Neves, Irineu Negri Garcia (sugestão do vereador Toninho Tavares, PSDB), e José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (orientação do vereador Samuel Alves, do PSDB).

“Foi um dia muito produtivo, com mais de 20 projetos aprovados. Contemplou a maioria dos vereadores”, classificou Ramon. Líder do governo na Câmara, Pery Cartola (PSDB) também celebrou o fato de poder limpar a pauta de projetos de autoria de vereadores. “Depois de diversos atos importantes pelo aniversário da cidade, tivemos uma sessão bastante produtiva.”