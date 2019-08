Nishikawa ameaça críticos na internet

Raphael Rocha



22/08/2019 | 07:00



Deputado estadual por São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) ameaçou processar este Diário devido a uma reportagem que tratava da destituição do diretório são-bernardense. O Diário mostrou os intuitos jurídicos do parlamentar e compartilhou a informação em sua página oficial no Facebook. Leitores manifestaram suas opiniões acerca do caso – uns elogiando a atitude de Nishikawa, outros criticando o ato. O que chamou atenção foi o fato de o próprio Nishikawa monitorar os comentários dos leitores. E avisou que iria processar também os internautas que ofendessem sua honra. “Provada minha inocência, vou ser obrigado a processar cada um que postou comentários caluniosos contra nós. Vamos anotar cada comentário criminoso aqui postados e nosso (departamento) jurídico entrará com representação contra quem fez os comentários no Ministério Público para que provem as acusações.”

BASTIDORES

Lista verde

A despeito de constarem na lista de alerta feita nesta semana pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre a execução orçamentária, as prefeituras de São Caetano, de Mauá e de Rio Grande da Serra estão em um rol de baixo número de orientações da Corte. Na classificação da entidade, as três administrações estão com sinal verde nos apontamentos, o que significa “pequena quantidade de alertas de poucos tipos diferentes”.

Canal contra corrupção

O Ministério Público do Estado lançou canal de denúncias no aplicativo Linha Direta. O objetivo é abrir possibilidade de apresentação de irregularidades sem a necessidade de identificação. “Essa equipe tem dado ao Ministério Público um suporte criminal de primeiro mundo”, disse o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio. “O Ministério Público paulista não deve nada aos melhores Ministérios Públicos do mundo.”