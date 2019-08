Do Dgabc.com.br



21/08/2019 | 21:31



Ventos úmidos soprarão do oceano e deixarão o céu nublado em todo o

Grande ABC. A quinta-feira será mais um dia de céu predominantemente nublado e com pequenas chaces de chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas seguirão amenas, com mínima prevista de 14°C e máxima de 19°C. Essas condições de tempo deverão se repetir na sexta-feira, mas a partir de sábado a tendência já é de redução da nebulosidade.