Dois homens são presos por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e corrupção ativa

21/08/2019 | 21:26



Dois homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira (21), em São Bernardo por porte ilegal de arma de uso restrito, associação ao tráfico e corrupção ativa.

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Londres, PMs (Policiais Militares) da 4ª Cia do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) avistaram dois indivíduos em um ponto de ônibus, que ao avistarem a equipe policial demonstraram certo nervosismo, motivando a abordagem.

Na busca pessoal, os agentes encontraram com Jairo Pereira um revólver 357 com seis munições intactas e Alef Silva portava R$ 1.239 e algumas anotações que segundo ele, seriam da contabilidade do tráfico de drogas.

Ao receberem voz de prisão, ofereceram aos policiais R$ 2 mil mais o valor encontrado com eles e a arma para que fossem liberados.

Os criminosos foram levados para o 6º DP (Baeta Neves), onde o boletim de ocorrência foi registrado. Eles permanecem a disposição da Justiça.