Faixas de pedestres azuis causam polêmica em Mauá

Moradores de Mauá se depararam com nova mudança no visual da cidade. Depois de o ex-prefeito Atila Jacomussi (PSL) – cassado em abril – utilizar a cor amarela para destacar os postes ao invés do tradicional branco, agora foi a vez de a gestão Alaíde Damo (MDB) escolher a cor azul para demarcar faixas de pedestre. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) diz que a sinalização horizontal obrigatoriamente deve ser branca e aplicada sobre o asfalto.

A equipe do Diário flagrou, ontem, pelo menos três sinalizações de solo voltadas aos pedestres com o fundo em azul – na Avenida Barão de Mauá, no Centro. Proprietário de estabelecimento na via, Ewerton da Silva, 26 anos, questiona o motivo da manutenção “sem necessidade”. “Achei estranho, já que não precisava gastar dinheiro com essa pintura agora”, pontua. O munícipe lembra da grave crise econômica enfrentada pela cidade, que chegou a decretar calamidade financeira em julho do ano passado.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura de Mauá informou que “trata-se de uma revitalização em todas as faixas de pedestres do município, além de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e escolas”. Conforme a administração, a legislação brasileira de trânsito não proíbe a pintura da faixa de outra cor, desde que mantenha-se o branco predominante. Sobre o azul, a gestão atual deu a mesma explicação do ex-prefeito – trata-se de uma das cores da bandeira da cidade, formada por amarelo, azul e branco.