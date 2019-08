Governo inclui estudos para área social em programa de parcerias de investimento

21/08/2019 | 20:06



Além de incluir nove empresas no Programa de Parcerias de Investimentos, o governo federal anunciou nesta quarta-feira (21) que novos projetos da área social também serão alvo de estudos com o objetivo de atrair investimentos privados.

A expectativa é que as novas iniciativas incluídas no PPI elevem os investimentos previstos de R$ 1,3 trilhão para um valor "próximo" de R$ 2 trilhões. "Com novas empresas e modalidades podemos avançar para próximo de R$ 2 trilhões na carteira do PPI em período bastante curto", disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O governo irá se debruçar sobre projetos voltados para a universalização do saneamento, creches, unidades prisionais, iluminação pública para enfrentamento à criminalidade, atendimento socioeducativo, recuperação energética de resíduos e sólidos urbanos. Estes estudos, especificamente, irão envolver os ministérios da Educação, da Justiça, da Mulher e Direitos Humanos, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente.

A parceria privada nas creches, segundo o governo, tem potencial de envolver questões como a finalização das obras e contratação de professores. Durante a coletiva, foi dito que há mais de mil creches inacabadas em todo o Brasil onde foram alocados recursos públicos.

As novidades foram anunciadas em coletiva após a 10ª reunião do Conselho do PPI. Segundo Onyx, assim que forem finalizados estudos do Ministério da Saúde, as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) também poderão ser incluídas no programa.