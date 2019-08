Luana Piovani posta foto com novo affair e comenta declaração de Anitta sobre sexo com Pedro Scooby e mais pessoas

21/08/2019 | 18:10



Anitta deu o que falar ao revelar que ela e Pedro Scooby fazem sexo com mais pessoas, e parece que Luana Piovani, ex do surfista, não gostou muito da declaração!

A atriz compartilhou, em seu Instagram, várias fotos da Festa da Lua, que realizou em Portugal, e dentre elas uma em que aparece sentada no colo do novo affair, o jogador de basquete Ofek Malka. Uma internauta comentou o clique, alfinetando Anitta e seu pai, Mauro Machado:

Esse moço aí, o Ofek, é bom de cama? Ah, porque de acordo com o pai daquela outra lá precisa ser, né. Que ranço peguei do seu ex e daquela gentalha, viu. Mó gato esse Ofek hein, Jesus.

Luana respondeu com uma mensagem um pouco enigmática, ao dizer:

E o deixa entrar gente no game? Olha, a minha cerquinha tá indo pra frente mas eu assusto com tanta naturalidade e quantidade...

No comentário, Piovani fala sobre a declaração que Anitta fez no aniversário de Pedro, em que diz: Pedro me deixa incluir gente no game, ou seja, no sexo, e comenta ainda que embora esteja tentando abrir seus horizontes - no caso, a cerquinha que está indo para frente - ainda se assusta com a naturalidade com que a intérprete de Vai, Malandra fala sobre sua vida sexual. Eita!

Já Ofek usou seu Instagram para mostrar como os últimos dias com Luana foram ótimos. O jogador, que voltou para Israel, onde joga em um time de basquete local, publicou uma série de fotos de sua estadia em Portugal e deu a entender que voltaria em breve para ver Piovani, ao escrever na legenda:

Primeira, mas não a última vez.