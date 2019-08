Giovanna Antonelli revela já ter feito sexo no primeiro encontro: O lance é se divertir

21/08/2019 | 17:11



Giovanna Antonelli participou de uma brincadeira no canal do Matheus Mazzafera e fez algumas revelações no quadro. No vídeo, postado na tarde da última terça-feira, dia 20, Matheus faz uma série de perguntas para a atriz e ela tinha que responder se já ou não fez. O jogo se chama Eu Nunca, e a cada afirmativa, ela tinha que beber um gole de uma bebida.

A pergunta mais polêmica era se a mesma já tinha feito sexo no primeiro encontro. Imediatamente Giovanna se vira e toma um gole da sua bebida.

- Gente, o lance é se divertir nessa vida, né?, comentou a atriz em seguida.

Além disso, a musa também assumiu que, pra ela, tamanho não é diferença na hora h, o lance é a desenvoltura.

- Eu nem foco nisso não, eu foco em um todo, no conjunto da obra, acrescentou.

Quanto à sua vida amorosa, a atriz confessou que já deu uma escapadas e sumidas de alguns contatinhos, e que já ligou para ex-namorado bêbada. Mas hoje, casada há dez anos com Leonardo Nogueira, é muito feliz e desencanada, inclusive nunca deu aquela vasculhada no celular dele.

Giovanna também respondeu à pergunta se já tinha beijado alguma pessoa do mesmo sexo. Para a surpresa do dono do canal, ela nunca tinha beijado. Para mudar a situação, os dois chamaram a produtora do canal, Letícia, e Gio deu um selinho nela. Em seguida, também deu um beijinho em Matheus Mazzafera.

- Não, nunca beijei, mas não tenho nenhum preconceito! Vem aqui alguém, falou Giovanna.