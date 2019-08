Ryan Reynolds dá resposta inusitada após notícia do fim da parceria entre Sony e Disney

21/08/2019 | 17:10



Como você viu, os longas da franquia Homem-Aranha podem não ser mais produzidos, e o motivo seria a divisão dos lucros do filme. Após essa notícia, dada pelo portal Deadline, os fãs foram para as redes sociais protestar contra a decisão. E Ryan Reynolds, ator que interpreta o Deadpool, também deu uma declaração em sua conta do Twitter.

Um fã da saga perguntou se agora poderia ter um filme com a junção do Homem-Aranha e do Deadpool, e a resposta de Ryan movimentou a rede:

Vocês podem. Mas só podem ver no meu coração, escreveu o ator.

Em resposta, vários seguidores brincaram com a ideia. Outros pediram a ajuda de Ryan para devolver a franquia do Aranha para a Marvel, incluindo o ator do personagem Gavião Arqueiro, Jeremy Renner.

Seu coração tem aquelas poltronas legais e reclináveis de cinema?, escreveu a fã.

Oi @sonypictures, nós queremos o Homem-Aranha de volta pro @therealstanlee e @marvel, por favor, obrigado, declarou Renner no Instagram.

A Sony, por sua vez, deu seu comunicado oficial no Twitter:

Muitas das notícias de hoje sobre o Homem-Aranha descaracterizaram discussões recentes sobre o envolvimento de Kevin Feige na franquia. Estamos desapontados, mas respeitamos a decisão da Disney de não tê-lo como produtor principal de nosso próximo longa do Homem-Aranha. Esperamos que isso mude no futuro, mas entendemos as muitas responsabilidades que a Disney lhe deu - incluindo todas as novas propriedades da Marvel - que não permitem que ele trabalhe em protocolos que não são dele. Kevin é incrível e somos gratos por sua ajuda e orientação e apreciamos o caminho que ele ajudou a trilhar, e continuaremos, finalizou a conta oficial.