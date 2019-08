Recuperado de gripe, Victor Ferraz treina e deve retornar ao Santos

21/08/2019 | 17:01



O Santos deverá contar com o lateral-direito Victor Ferraz no duelo de domingo com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta quarta-feira, o defensor participou normalmente do primeiro treinamento da equipe para o confronto do fim de semana.

Gripado, Victor Ferraz desfalcou o Santos no domingo, quando o time perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão - além disso, havia ficado fora da derrota para o São Paulo por opção do técnico Jorge Sampaoli. Porém, nesta quarta, na reapresentação do elenco após a folga de terça-feira, mostrou estar recuperado, tanto que participou da parte aberta à imprensa do treino realizado no CT Rei Pelé.

Além de Victor Ferraz, a outra novidade na escalação do Santos para o duelo do fim de semana deverá ser o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, que estava suspenso contra o Cruzeiro. O seu retorno ajudará a compensar a perda de Gustavo Henrique, expulso no último domingo.

Derrotado em seus últimos dois compromissos, o Santos ainda é o líder do Brasileirão, com 32 pontos, mas pode perder essa condição na 16ª rodada, pois Palmeiras e Flamengo vêm logo atrás com 30. Mas o time contará com a Vila Belmiro lotada para voltar a vencer - os ingressos para o duelo com o Fortaleza estão esgotados para o terceiro compromisso consecutivo no estádio.

"O Fortaleza é uma grande equipe. Está vindo numa crescente, foi vice da Série C e campeão da Série B e vem fazendo um bom campeonato. Teve a saída do Rogério Ceni. Estão com treinador novo e perderam o último jogo. Cabe a nós respeitar a equipe deles para podermos fazer um bom jogo e buscar a vitória", disse o goleiro Everson em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Rei Pelé.