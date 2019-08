Último fim de semana de evento tem Sérgio Reis e diversas atrações

Do Dgabc.com.br



21/08/2019 | 15:55



Ultimo fine settimana della Fiesta Italiana. Chegou o último fim de semana da 27ª Festa Italiana de São Caetano. Neste sábado e domingo (24 e 25), o evento deverá chegar aos 70 mil visitantes, recorde de público desde a criação do evento, que é de 60 mil pessoas em 2018.



A Festa Italiana já pode ser considerada como o terceiro maior evento com essa temática do Estado de São Paulo, atrás apenas da Festa de São Vito, no Brás, e da Festa de Nossa Senhora Achiropita, na Bela Vista



“Desde seu início, a Festa Italiana tem sido muito especial para o são-caetanense, por tudo o que ela representa: tradição, memória, encontro e convivência entre as famílias. Hoje em dia, trata-se de uma grande atração no Grande ABC e na capital, pois recebemos visitantes das cidades vizinhas. É uma grande confraternização”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.



ATRAÇÕES

No último fim de semana da festa este ano, as atrações se iniciam no sábado (24/8), às 16h, com a realização de uma missa na Paróquia São Caetano (ao lado das barracas). A partir das 18h, as atrações passam por Elcio Julio Show, Banda Itália Brasil, Dança Carnaval em Verona e encerramento com o show A Bela e os Tenores, às 20h30.



No domingo (25), o último dia da Festa Italiana se inicia às 17h com uma missa em homenagem aos imigrantes italianos na Paróquia São Caetano. A partir das 18h, as atrações são Ballet Nostra Italia, Show com Ricardo Bombarda e Escola Municipal de Bailado Laura Thomé com o Ballet Sandra Amaral. A grande atração de encerramento, por volta das 20h30, ficará por conta de Fred Rovella Show e participação especial do cantor Sérgio Reis.