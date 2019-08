Adolescente ataca escola com machadinha; seis alunos e uma professora ficaram feridos

Do Dgabc.com.br



21/08/2019 | 15:43



Por volta das 13h30 desta quarta-feira (21) um adolesceu atacou o Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, escola estadual em Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O jovem usou uma machadinha e deixou pelo menos seis alunos e uma professora feridos. Segundo a Secretaria de Educação, a direção da escola informou que o garoto, que não seria aluno da instituição, também usou um coquetel molotov no ataque.

A Polícia Civil disse que as vítimas não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital de Charqueadas. Os alunos têm entre 12 e 14 anos. Após o ataque, Bombeiros e BM foram até o local.

(mais informações em breve)