Amiga de Meghan Markle diz que a duquesa estaria sofrendo preconceito dos britânicos

21/08/2019 | 15:11



Meghan Markle tem sofrido severas críticas nos últimos dias. Jessica Mulroney, amiga íntima da duquesa de Sussex, deu uma declaração polêmica nas suas redes sociais na noite da última terça-feira, dia 20. Em suas publicações, a estilista alegou que Meghan estaria sofrendo racismo por parte dos britânicos.

No Twitter, Jéssica respostou uma série de tweets feito pela atriz da série The Good Place, Jaamela Jamil:

Querida Inglaterra e imprensa inglesa, apenas digam que vocês a odeiam porque ela é negra, e que odeiam ele por se casar com uma mulher negra e acabe com isso, caramba. Seu bullying é tão constrangedor e óbvio. Vocês perderam a cabeça. É 2019. Cresçam!, desabafou a atriz. No post seguinte continuou. Eu nunca vou esquecer o que eu li em um jornal de merda inglês, escrevendo as palavras: O DNA exótico de Meghan certamente irá engrossar a linha de sangue azul real. E mais! Não é seguro para nós estarmos dos mesmos voos de membros da Família Real e de presidentes. Eles são alvos de sequestros e até assassinatos. Não é do seu interesse nos colocar em risco ao se aproximar de pessoas tão poderosas, finalizou Jameela.

A amiga de Meghan, Jessica, continuou a discussão em um post no seu Instagram.

Quando alguém é criticada injustamente, você a defende. Se essa pessoa é sua amiga e sua família, você mostra quem esses críticos realmente são. Tenham vergonha, racistas!, publicou a estilista. Na legenda ainda escreveu três anos de ódio e abuso não merecido. Chega!