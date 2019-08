21/08/2019 | 13:56



Após um tempo com o público fugindo para outras bandas, a Globo vem comemorando boas audiências. Dá para se ter uma ideia desse aumento ao observar os números da segunda-feira, 19.

Em São Paulo, Por Amor foi o recorde do Vale a Pena Ver de Novo, com 22 pontos. Malhação: Toda Forma de Amar atingiu 22 pontos, recorde da temporada. Órfãos da Terra teve seu melhor desempenho, com 26 pontos.

Bom Sucesso bateu 35 pontos. E a cena de Maria da Paz (Juliana Paes) descobrindo a traição do marido, Régis (Reynaldo Gianecchini) com a filha Josiane (Agatha Moreira), e atirando nele, foi recorde para A Dona do Pedaço, com 44 pontos.