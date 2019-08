Tatá Werneck encerra polêmica com Chrystian e Ralf: Minha intenção jamais é desrespeitar alguém

21/08/2019 | 13:11



Tatá Werneck se pronunciou sobre a polêmica envolvendo os cantores Chrystian e Ralf. A dupla sertaneja se ofendeu com uma brincadeira feita pela apresentadora no Lady Night, quando ela questionou se os dois ainda estavam vivos.

Chrystian e Ralf estão vivos? Dá uma ligadinha para ver se eles estão vivos, porque acho que deu m***a, disparou Tatá.

Os músicos, então, fizeram um vídeo resposta no Instagram, afirmando que eles não apareciam mais na TV por opção. Além disso, deixaram claro que ainda estavam vivos e que preferem não participar de programas que ferem a imagem dos artistas.

Um aviso para a Tatá Werneck: a gente continua vivo. Às vezes você tá mal informada, né. A gente gostaria de explicar que a gente não faz televisão por opção. Escolhemos isso para não fazer programas como esse seu, que desprestigia e bota para baixo os artistas. E Tatá, vou te dar uma dica: continua achando que a gente está morto, que aí não temos a obrigação de fazer esse programinha seu.

No Twitter, a apresentadora se manifestou sobre a confusão. Em nota, Tatá contou que pediu desculpas a Chrystian e Ralf e que não teve a intenção de magoar a dupla. Veja:

Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla e falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa. Está tudo certo entre a gente. Eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los e que tenho muito respeito pela dupla. E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas. E peço desculpas porque minha intenção jamais é desrespeitar alguém. O resultado é que conseguimos abrir um diálogo que se manterá. Não há mágoas. E ficou tudo bem. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.

Um internauta alegou que a humorista arregou ao fazer o pedido de desculpas. Ela, então, respondeu:

Você é do bem, amor? Pedir desculpas se ofendeu sem querer alguém é arregar? Pra mim é ter dignidade. É evoluir. Não fiz por mal mas se ofendi peço desculpas sim. Tô aqui pra evoluir e não pra pagar de sinistra que não erra.

E aí, o que você achou de tudo isso?