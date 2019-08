Namorada de Gabriel Diniz relembra como recebeu notícia da morte do cantor e diz que joias dele foram roubadas no acidente: - Tudo foi embora

21/08/2019 | 13:11



Gabriel Diniz chocou o Brasil ao morrer em um acidente de avião no dia 27 de maio desse ano. O cantor estava indo até Alagoas, onde comemoraria o aniversário de sua namorada, Karoline Calheiros. Após algumas homenagens por meio das redes sociais, a menina fez uma live no Instagram para responder perguntas dos fãs do artista, como por exemplo, se ela tem sonhado com o amado. Após negar, ela informou:

- Tem sempre ele nos lugares, a gente sempre recebe sinais dele, de alguma forma.

Depois, explicou como ficou sabendo da notícia da morte de Gabriel:

- Primeiro: Deus é tão perfeito que tirou a gente de casa para que a gente não soubesse da notícia pela TV, porque TV é muito intensa, às vezes a gente fica triste só de ver uma notícia na TV. Graças a Deus a gente não estava em casa. Como a maioria das pessoas sabem, era o dia do meu aniversário. Tinha amigos meus de João Pessoa aqui e aí eu fui na praia para mostrar para eles o mirante. E aí choveu muito, quando a gente chegou, que eu acredito que tenha sido o momento do acidente.

E continua:

- Uma amiga mandou mensagem dizendo que estava indo para o local do acidente. E aí eu precisei de três confirmações para saber de fato que Gabriel tinha partido. A primeira foi quando me encaminharam a mensagem dizendo que havia quatro corpos. Eu falei: Não, isso é mentira, não tinha nem quatro pessoas no avião. E aí quando eu cheguei em casa a minha amiga tinha chegado ao local do acidente e disse: Estou aqui, é ele. Só que para mim ainda tinha esperança porque ela podia estar vendo ele, mas ele ainda podia ter algum sinal vital. Eu desesperei na hora, mas eu ainda tinha esperança. Depois, muito abalado, tio Cizi [pai de Gabriel] me mostrou a foto. E falou: Karol, é ele. E aí eu caí na real. Quando eu vi o rostinho dele eu percebi que era ele mesmo, disse segurando as lágrimas e afirmando que não queria chorar.

Depois, ela mesma resolveu ir até o corpo, para ver com seus próprios olhos:

- Eu fiquei muito ansiosa para vê-lo. Desesperei porque precisava. Quando eu cheguei lá, eu sabia que ali só era matéria. Ele estava com o aspecto de uma pessoa um pouco mais velha, acho que era maquiagem, mas muito sereno, do jeitinho que ele dormia.

Karoline ainda declarou que as joias de Gabriel foram todas roubadas no local:

- A aliança dele sumiu no acidente. Todas as peças de ouro dele foram roubadas, infelizmente. Na mochila dele tinha um compartimento em que ele colocava tudo, colares, anéis, tudo. Tudo foi embora. Eu espero que abençoe de alguma forma as pessoas que agora estão com esses objetos. (...) Acharam a mala, a mochila, tudo estava destruído. Mas tinha uma coisa muito especial que era a agenda preta dele, que ficou intacta, com todos os planos, todos os projetos dele, com todos os agradecimentos. Ele gostava muito de escrever: Sou grato a fulano por isso. Sou grato por ter aquilo. E tem toda a gratidão dele expressa na agenda.