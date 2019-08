Isabel Hickmann fala sobre a cirurgia do filho, que nasceu com lábio leporino: - Chico sorri da hora que acorda até a hora de dormir

21/08/2019 | 13:10



Isabel Hickmann falou sobre a cirurgia do filho, Francisco, que nasceu com lábio leporino e fenda palatina. No Instagram, a modelo postou uma foto do bebê e citou o novo sorriso do garoto, que fez uma cirurgia de reconstrução do lábio em julho deste ano.

Quase meia noite e eu morro de amores. O melhor sorriso que você verá na sua timeline hoje! Ou amanhã... futuro do presente, a vida bela como ela deve ser! LOVE U, CHICO!, escreveu a mamãe.

Em entrevista à revista ELA, Isabel contou mais detalhes sobre a rotina do filho pós-cirurgia.

- Ele está lindo mesmo, há um mês e meio de sorriso novo. Ainda precisamos fazer alguns procedimentos para cicatrização, mas está tudo ótimo. Faço massagem para diminuir a fibrose e estimular a musculatura. Ele não gosta muito, mas está muito tranquilo.

Ela ainda falou sobre o crescimento e desenvolvimento do filho.

- Durante um tempo, Chico precisou usar uma fita no rosto incentivar o crescimento de pele no prolábio. É um alívio não termos mais que usá-la. Fora que ele está mamando e comendo melhor cada dia mais. Está crescendo também, o que ajuda bastante. Chico sorri da hora que acorda até a hora de dormir. E sorri para todo mundo na rua. É um querido.

Que amor, né?