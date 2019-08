Katie Holmes terminou namoro de seis anos com Jamie Foxx por causa de traições constantes

21/08/2019 | 12:10



O relacionamento de seis anos de Katie Holmes e Jamie Foxx pode ter chegado ao fim. Isso porque a última vez que os dois foram vistos juntos foi em maio e, desde então, o ator deu a entender que está namorando uma modelo chamada Sela Vave, que é 21 anos mais nova que ele.

A notícia, é claro, pegou todo mundo de surpresa afinal, o namoro de Katie e Jamie sempre foi discreto e, sem mais nem menos, ele começou a ser visto com outra mulher. No entanto, parece que o possível término não se deu de uma hora para outra pois, de acordo com o US Weekly, a atriz decidiu colocar um ponto final no romance por causa das traições constantes do ex-amado!

- Foram muitos anos dele dando escapadas com outras mulheres. Ele foi desrespeitoso e os dois levavam vidas muito diferentes. A rotina de festas dele não combina com a vida dela, focada em trabalho e em criar a filha, relatou uma fonte próxima à ex-esposa do ator Tom Cruise, citando a jovem Suri Cruise, filha dos dois.

Até o momento, nenhuma das duas partes se pronunciou publicamente em relação ao fim do namoro nem sobre suas atuais vidas amorosas, porém, ambos já foram vistos depois que o término veio à tona.

Em seu Instagram, Jamie compartilhou uma foto com suas filhas, Corinne, de 25 anos de idade, e Anelise, de 10. No clique, ambos aparecem sorrindo e o ator está aparentemente bem.

Já Katie foi clicada em um passeio ao lado da filha, Suri Cruise, por Nova York, nos Estados Unidos. As duas levaram seu casal de cachorrinhos para passear pelas ruas da cidade dos Estados Unidos. Mas não é só isso! Ainda de acordo com a US Weekly, uma fonte da revista ouviu uma conversa de Katie em um restaurante dias antes de Foxx ser visto com uma modelo bem mais nova. Ela teria dito: o que Jamie faz não é da minha conta - estamos separados há meses.