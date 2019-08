Claudia Rodrigues recebe carinho dos fãs ao voltar aos palcos após seis anos afastada: Exemplo de superação

21/08/2019 | 12:10



Claudia Rodrigues voltou aos palcos após seis anos afastada, já que desde 2000 luta contra a esclerose múltipla. Na noite da última segunda-feira, dia 19, a atriz participou de um evento em um restaurante de Curitiba, onde recebeu convidados para um show de comédia.

Ao chegar ao local de cadeira de rodas, a humorista posou para fotos com os funcionários do estabelecimento. Poucas horas depois, ela recebeu amor e carinho de seus fãs, que foram prestigiá-la, e depois resolveram homenageá-la com posts e fotos no Instagram. Uma pessoa, por exemplo, fez a seguinte homenagem na rede social:

Que alegria estar ao lado desta grande guerreira em um momento tão marcante na sua vida. Voltar aos palcos depois de seis anos de tratamento da esclerose múltipla. Claudia Rodrigues você é um exemplo de profissionalismo e superação e é uma grande inspiração para todos! Bem vinda, gigante, o espetáculo é seu! Parabéns.

Já outro fã, além de postar foto com Claudia, mostrou alguns dos outros convidados do show, como Diogo Portugal, Nerso da Capitinga, e escreveu:

Noite mais que especial com a volta aos palcos da querida Claudia Rodrigues e muitas risadas com os amigos @nersodacapitingaoficial @diogoportugal e @miaucarraro. Em família e amigos tudo fica ainda mais perfeito!!!

Outro amigo de Claudia ainda disse:

Claudia Rodrigues volta aos palcos depois de enfrentar os desafios de uma grande doença. Deus pode tudo, amiga!

Segundo informações do Extra, a amiga e empresária de Claudia, Adriane Bonato, ainda agradeceu o carinho da plateia:

- Vocês não imaginam o que é para mim ver a Claudia voltar aos palcos, fazendo vocês rirem. Foi uma emoção muito grande ver todos esses aplausos.