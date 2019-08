Filmes do Homem-Aranha podem deixar de ser produzidos

21/08/2019 | 10:11



Uma notícia recente abalou os fãs da Marvel. Segundo o site Deadline, os filmes da franquia do Homem-Aranha podem não ser mais produzidos. Isso aconteceria pelo fato de a Disney e a Sony supostamente não estarem mais concordando sobre a distribuição do lucro obtido com as obras. A negociação já estaria acontecendo há alguns meses e a disputa teria começado pois a Disney sugeriu que cada empresa recebesse metade do dinheiro obtido com os longas, o que não teria agradado a Sony, que passaria a receber menos do que ganha atualmente.

De acordo com a publicação, as duas gigantes do entretenimento não estão chegando a um acordo sobre o assunto e isso pode resultar no cancelamento dos filmes do herói. Porém, isso não seria vantajoso para ninguém, pois o último do filme do Homem-Aranha foi o mais lucrativo para a distribuidora da obra, já que a Sony e a Disney detêm os direitos autorais do Universo Marvel, então perder um herói tão popular seria ruim para todos os filmes da franquia, que estão entrando agora em seu quarto arco.

Mas não são só as empresas que não estão gostando nada da situação. Os admiradores do personagem de Tom Holland lançaram a hashtag #SaveSpiderMan para pedir que não cancelem o Homem-Aranha. O assunto tem sido um dos mais comentados, mas ninguém sabe ainda qual será o desfecho de toda essa história.