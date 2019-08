Duda Nagle mostra Zoe brincando e caindo na gargalhada e se derrete: Alegria da minha vida

21/08/2019 | 10:11



Duda Nagle está malhando feito um louco para entrar em forma para seu novo personagem, um lutador que deve entrar em breve em A Dona do Pedaço. Mas isso não significa que ele não passe momentos de fofura ao lado de Zoe, sua filha com Sabrina Sato.

O papai babão aproveitou a descoberta de uma nova brincadeira com a pequena para mostrar a gargalhada mais fofa do mundo.

Duda ficou tão apaixonado pelo momento que, além de compartilhar em seu canal no YouTube, ainda postou um vídeo no Instagram, quando usou como legenda:

Alegria da minha vida. Como é bom descobrir uma brincadeira nova com a minha filha... o flagra hoje foi com a cobrinha com o cordão do casaco hehehe.

A mamãe Sabrina também fez questão de comentar:

Ai meu Deus!!! Eu não aguento essa gargalhada. Amo muito vocês!

E Leda Nagle, que também sempre está presente, foi outra que se derreteu pelas imagens:

Que delícia vocês brincando. Tão simples e tão bonito! Lindo mesmo!