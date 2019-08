'A gente ama o País e quer poder voltar', diz Rubens Barrichello

21/08/2019 | 10:03



Há três anos, Rubens Barrichello e a então esposa Silvana Giaffone decidiram ir morar nos Estados Unidos por causa da falta de segurança. "A gente saiu do País há três anos, no momento em que a gente achava que estava ficando violento. Está voltando o momento que o Brasil está ficando melhor. A gente ama o País e quer poder voltar", afirmou o piloto em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, durante a entrega do prêmio da Agência Nacional de Cultura, Empreendimento e Comunicação, que ocorreu em São Paulo.

Barrichello também falou sobre o processo de separação com Silvana Giaffone. Eles estavam casados há 22 anos e têm dois filhos.

"A coisa mais gostosa é perceber que essas crianças foram educadas a primeiro cuidar da mãe da melhor forma possível. Ela sempre foi nossa princesa nessa situação. Tenho dois meninos de ouro que arcaram com uma situação difícil para todos. É meio que normal hoje em dia uma situação de separação e nossa relação continua muito tranquila", afirmou.

Ainda sobre o assunto, o piloto conta que, quando começou a falar para todos que estava no processo de separação, se deparou com a empatia das pessoas. "Quando você fala disso, as pessoas dizem "eu também", "eu também". Está tudo bem, caminhando como tem que ser", ressaltou.