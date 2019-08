Escritora Angela Davis vem ao Brasil

21/08/2019 | 10:00



Ícone do feminismo negro, a filósofa e ativista dos Panteras Negras Angela Davis virá ao Brasil para participar de uma série de atividades, que incluem palestras, debates, conferências e um curso. A escritora norte-americana também promoverá seu livro Uma Autobiografia. Lançada originalmente em 1974, a obra chegou ao Brasil em 2019, pela editora Boitempo. Faz um retrato das lutas sociais nos Estados Unidos durante os anos 1960 e 1970 pelo olhar de Angela, considerada uma das principais ativistas da época. Narra ainda sua trajetória desde a infância.

Angela Davis dará a conferência A Liberdade É Uma Luta Constante, que encerra o Seminário Internacional Democracia em Colapso?, promovido pela Boitempo e pelo Sesc São Paulo, no dia 19 de outubro. O evento será realizado no Sesc Pinheiros e as inscrições se iniciam nos dias 25 de setembro (curso e pacote integral do ciclo) e 9 de outubro (venda de dias avulsos do ciclo de debates).

A escritora ainda fará uma conferência no Auditório Ibirapuera no dia 21 de outubro e encerrará sua passagem pelo Brasil no dia 23, no Rio de Janeiro, onde receberá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) a Medalha Tiradentes.

PROGRAMAÇÃO

SÃO PAULO

19 de outubro: Conferência A Liberdade É Uma Luta Constante, no Sesc Pinheiros. O evento encerra o Seminário Internacional Democracia em Colapso?, que tem inscrições abertas a partir do dia 25 de setembro. Mediação da jornalista Adriana Ferreira Silva, editora sênior da Marie Claire Brasil.

21 de outubro: Conferência no Auditório Ibirapuera, com comentários da pesquisadora Raquel Barreto e de Anielle Franco (irmã de Marielle Franco e colaboradora da edição brasileira de Uma Autobiografia), com mediação de Christiane Gomes (Fundação Rosa Luxemburgo).

RIO DE JANEIRO

23 de outubro: Angela Davis apresentará uma conferência e receberá a Medalha Tiradentes, concedida pela Alerj por iniciativa da deputada estadual Renata Souza, no Armazém da Utopia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.