21/08/2019 | 09:41



Os juros futuros recuam nesta manhã, na esteira do movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes, num dia de tom positivo nos mercados internacionais antes da ata do Federal Reserve. Às 9h15, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,41%, na mínima, de 5,43%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,39%, na mínima, de 6,44% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,90%, de 6,95% no ajuste de ontem.