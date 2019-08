Cidade mineira: saiba onde comer em Monte Verde

Redação



21/08/2019 | 08:18

Situada na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, a cidade de Monte Verde é o cenário ideal para aproveitar as baixas temperaturas durante os meses de inverno e também é um ótimo destino para desfrutar da gastronomia local. Pensando nisso, para quem pretende visitar a região, nada melhor do que ficar por dentro de tudo e saber onde comer em Monte Verde.

Onde comer em Monte Verde

Villa Donna

Com perfil de um “bistrô”, o restaurante oferece cardápio artesanal com pratos feitos na hora. O serviço é cordial e hospitaleiro em um ambiente charmoso e aconchegante.

As massas são artesanais e os risotos diferenciados. Para quem ficou interessado, uma boa opção é experimentar o risoto da Cumadre, uma releitura da galinhada e que representa a culinária ítalo-mineira.

Serviço: Rua Rolinha, 33

Cantina Portale Di Napoli

Sob o comando do Chef Severino e sua esposa Rosângela, o Portale Di Napoli oferece o melhor da culinária italiana na cidade de Monte Verde.

A sugestão do chef é o Polpettone Con Linguine Alla Crema Com Funghi Freschi composto por molho branco e cogumelo shitake.

Serviço: Avenida Monte Verde, 215

Provence Cottage & Bistrô

Com influência francesa, o espaço prioriza a utilização de ingredientes locais, produzidos na região, em um menu fechado que muda conforme a disponibilidade dos pequenos produtores da região.

O espaço recebe somente 24 pessoas por noite e abre somente aos finais de semana e feriados.

Serviço: Rua Cedrus Libani, 380

Onde ficar

O Hotel Saint Michel é uma opção para quem visita a região já que ele conta com aconchegantes apartamentos, além de belos chalés privativos. O hotel também oferece opções de hospedagem para um número maior de pessoas, incluindo acomodações com dois ou três andares. Há varandas, lareira, ofurô e hidromassagem dupla.

A propriedade conta com estrutura para total relaxamento e lazer. Academia e uma sala de leitura são algumas das atividades oferecidas para os hóspedes. A piscina coberta e aquecida é ideal para os dias de baixas temperaturas.

A área dedicada para as crianças disponibiliza de uma brinquedoteca que conta com vídeo game, livros e diversos brinquedos para os pequenos. O contato com a natureza que rodeia a propriedade também é uma atração à parte.

Além disso, o hotel também oferece o melhor da gastronomia mineira com toques de cozinha internacional. As fondues são destaques e combinam perfeitamente com o clima local, garantindo sabores marcantes para os visitantes. O chá da tarde é uma tradição com quitutes locais.

O Saint Michel fica localizado na avenida Sol Nascente, 365. As diárias para casais nos finais de semana de agosto saem a partir de R$770.

