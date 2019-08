Corinthians, Palmeiras e São Paulo exibem as melhores defesas do Brasileirão

21/08/2019 | 07:15



Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro não pelos destaques ofensivos ou pela grande fase de um artilheiro em suas fileiras. Um dos segredos do Trio de Ferro está na defesa. Os três times da capital têm as defesas menos vazadas da competição até a sua 15ª rodada, com média de gols sofridos por jogo inferior a 0,7.

O trio está no G6 do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de ascensão nas próximas rodadas. O São Paulo, do técnico Cuca, tem um jogo a menos e terá pela frente nesta quarta o Athletico-PR, em Curitiba. Pode chegar aos mesmos 30 pontos de Palmeiras e Flamengo e aí embolar a competição na sua parte de cima. O líder Santos tem 32 pontos. O Corinthians, por sua vez, tem como compromisso seguinte o lanterna Avaí, equipe ainda sem vitória nesta competição. Os corintianos contam, portanto, com os três pontos da partida e com mais uma rodada sem sofrer gols.

A equipe do treinador Fábio Carille é a dona da melhor marca defensiva deste Brasileirão. Das 15 rodadas, em nove o time não sofreu gols. Ao todo, a defesa corintiana só foi vazada oito vezes. O goleiro Cássio, o lateral Fagner e os zagueiros Manoel e Gil são os principais pilares dessa estabilidade, assim como a sustentação de volantes como Junior Urso e Gabriel

O São Paulo sofreu nove gols em 14 rodadas e um dos segredos do sucesso defensivo é a estabilidade do goleiro Tiago Volpi, reforço trazido nesta temporada e responsável por dar segurança a uma posição bastante criticada desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015.

"Foi um começo não muito bom, bem irregular, e depois da fase final do Campeonato Paulista as coisas começaram a caminhar de uma maneira melhor, comecei a ter regularidade. O começo não foi fácil, é difícil quando as coisas não acontecem, principalmente quando vêm as críticas", afirmou o goleiro Tiago Volpi em entrevista ao Estado. Arboleda também passa por uma boa fase e Cuca tem mudado a condição do time. Esses ingredientes levaram o São Paulo para o alto da tabela.

O Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, continua firme na defesa mesmo depois de cair de rendimento e passar as últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro sem vencer. A equipe sofreu dez gols em 15 rodadas, ao manter o esquema que deu certo no ano passado. Luan e Gómez dão estabilidade no setor, assim como a marcação de Felipe Melo confere proteção extra aos defensores.