Valor do PIS está disponível para correntistas da Caixa

Yara Ferraz



21/08/2019 | 06:41



Na região, a movimentação financeira dos saques do PIS (Programa de Integração Social) deve chegar a R$ 465,2 milhões. No total, são 237.418 pessoas aptas a sacar o benefício no Grande ABC.

A cidade com maior número de beneficiários é Santo André, com 103.476, que possuem montante igual a R$ 210,5 milhões (veja mais na arte acima). Em contrapartida, Rio Grande da Serra possui apenas 413 pessoas, que devem sacar R$ 461,5 mil.

Para quem possui conta na Caixa ou Banco do Brasil o dinheiro já está depositado na conta-corrente ou poupança. Os saques de até R$ 3.000 podem ser feitos com Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas, com documento de identificação com foto. Quem receber acima disso deve procurar uma agência.

Para quem não é correntista desses bancos e tem idade a partir de 60 anos pode efetuar o saque a partir do dia 26 de agosto. Já quem possui até 59 anos pode receber o benefício a partir do dia 2 de setembro. O valor deve ser retirado nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Segundo a MP (Medida Provisória) 889/2019, os recursos do fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas, sem limite de idade. Diferentemente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada.

Têm direito ao saque todos os cotistas da iniciativa privada cadastrados no PIS e servidores públicos cadastrados no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) até 4 de outubro de 1988. Ambos constituem um fundo único, cujo saldo pode ser sacado pelo trabalhador cadastrado entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha retirado o valor total das cotas na conta individual de participação.

Os cotistas do Pasep que possuem conta-corrente ou poupança no Banco do Brasil terão o depósito automático no dia 19 de agosto. Clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5.000, poderão transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto.