Praça da Cidadania será entregue até o fim de outubro no Jd.Santo André

Flavia Kurotori



21/08/2019 | 07:00



A Praça da Cidadania em Santo André, no bairro de mesmo nome, será inaugurada até o fim de outubro. O prazo foi estipulado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) durante cerimônia de início das obras realizada ontem. O equipamento público visa estimular o desenvolvimento socioeconômico dos moradores do entorno e é pioneiro fora da Capital. A expectativa é que 35 mil famílias sejam beneficiadas.

Desenvolvido em parceria com o Fundo Social de São Paulo, o projeto teve aporte de R$ 2,5 milhões proveniente da iniciativa privada. “A obra terá custo zero para os cofres públicos, apenas a manutenção e administração serão de responsabilidade municipal”, afirmou Filipe Sabará, presidente do Fundo Social de São Paulo.

Além de quadra poliesportiva e parque infantil, o equipamento disponibilizará espaços para cursos e oficinas, apoio jurídico, horta social, comércio, coworking, wi-fi, gestão de resíduos e uma agência do Banco do Povo para liberação de microcrédito. O projeto conta com soluções ecológicas, como a adoção da bioconstrução e criação do biodigestor.

“É um espaço para capacitar e ensinar a população a empreender”, destacou o prefeito. “Essa é uma grande melhoria para esta região, que é carente e precisa dessas ações para transformar vidas”, completou Ana Carolina Barreto Serra, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Segundo Fernando Marangoni, secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, este projeto é um “recorde em relação ao tempo de implementação e à inovação empregada.”

Bia Doria, primeira-dama do Estado, salientou que está feliz com o início das obras, uma vez que o bairro tem muitas necessidades socioeconômicas. “Vamos começar pela praça e garantir que ela será útil para a comunidade”, destacou. “Vamos correr atrás do orçamento para suprir outras demandas daqui”, assegurou, sem detalhar.

A Praça da Cidadania será construida em terreno anexo à 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua dos Dominicanos, no Jardim Santo André. No espaço, algumas ações, como demolição, terraplanagem escavação, estão ocorrendo desde o início do mês. Ontem, o início das obras foi formalizado com o lançamento da pedra fundamental.