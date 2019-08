IBGE: 90% das empresas são familiares

Do Dgabc.com.br



Segundo último dado do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 90% das empresas do país são familiares. Ainda que ter um negócio que passa de geração em geração seja sinônimo de tradição, para firmar nome no setor de atuação é essencial inovar e se atualizar conforme a demanda do mercado e dos consumidores. Exemplo disso é a Vila Don Patto, centro gastronômico em São Roque, onde costumes centenários se mesclam com hábitos modernos.

Fundado em 2010 por Julio Patto, o espaço não é o único empreendimento da família. A vontade de expandir os negócios fez com que ele chegasse ao endereço atual, que fica em uma das estradas que compõem o Roteiro do Vinho são-roquense.

Assim, no início da década, o centro gastronômico ganhou forma. Neste ano, é completado o centenário do plantio da primeira uva em terras brasileiras pelos Patto. Para reviver a identidade familiar, que foi marcada pelo cultivo do fruto para produção de vinhos, Tulio investiu na criação de uma nova plantação, que também funcionará como uma atração turística no futuro. Contudo, a tradição ganhou novos ares, uma vez que a técnica utilizada – chamada condução coberta – é pioneira no município.

No entanto, as inovações não param por aí e se estendem até o cardápio dos restaurantes. Típico aperitivo português, a Alheira é uma linguiça à base de carne suína, miolo de pão e especiarias. Porém, seguindo as tendências dos hambúrgueres gourmet, a Vila Don Patto criou o Hambúrguer de Alheira, entre outras novidades no menu são a coxinha de bacalhau e a fondue de queijo com nhoque frito, que foi servida em edição limitada durante o mês de julho.