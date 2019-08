BB passa a oferecer taxas de acordo com prazo de financiamento imobiliário

20/08/2019 | 19:14



O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira novas taxas para financiamento imobiliário, com taxas mais baixas para prazos de financiamento menores. A mudança é válida para as linhas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH).

Em nota, o banco explica que as taxas de juros passam a considerar o prazo da operação escolhido pelo cliente, ou seja, quanto menor o prazo, menor será a taxa. A menor taxa de financiamento imobiliário no BB, destaca a instituição, passa a ser 7,99% ao ano.

Veja abaixo as novas faixas:

60 meses - taxa a partir de 7,99% a.a. + TR

De 61 a 118 meses - taxa a partir de 8,05% a.a. + TR

De 119 a 178 meses - taxa a partir de 8,10% a.a. + TR

De 179 a 238 meses - taxa a partir de 8,15% a.a.+ TR

De 239 a 298 meses - taxa a partir de 8,24% a.a. +TR

De 299 a 358 meses - taxa a partir de 8,29% a.a. +TR

De 359 a 418 meses - taxa a partir de 8,45% a.a. + TR

O banco lembra que nas linhas SFH e CH, o cliente também conta com os diferenciais de carência de até seis meses e a possibilidade de pular a parcela um mês por ano.