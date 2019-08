Roteiros de bicicleta para curtir o Alentejo

Redação



O Alentejo, maior região de Portugal, atrai diversos turistas do mundo por conta de seu patrimônio histórico, natureza e hotéis e restaurantes incríveis. Viajar de bicicleta pela região permite um maior contato com as paisagens deste local português. Assim, é possível curtir os cenários, integrar-se à natureza e ainda visitar diversos destinos.

São inúmeros roteiros possíveis, percorrendo curtas ou longas distâncias, com muita ou pouca variação de altitude e duração maior ou menor. Para quem não abre mão do conforto, existem empresas especializadas que auxiliam os ciclistas, oferecendo guia, transporte de bagagem e até refeições.

Roteiros de bicicleta no Alentejo

Dentre os roteiros de bicicleta no Alentejo, uma boa opção é o caminho entre a cidade de Santiago do Cacém e Odemira, com paradas em Sines e Vila Nova de Milfontes. Este trajeto soma cerca de 76 quilômetros. O ponto de partida é situado em uma colina e lar de uma igreja matriz e um grandioso castelo medieval, de onde se tem uma vista estupenda para os arredores.

De lá até o próximo destino são 17 quilômetros em descida. Sines é uma antiga vila de pescadores cercada por 30 quilômetros de praias para todos os gostos: há a urbana Vasco da Gama, a isolada praia de Morgavel ou a praia de São Torpes, com sua água morna.

Saindo de Sines, são 33 quilômetros até Vila Nova de Milfontes, que também fica no litoral. Mais de dois terços do caminho fica em estradas que margeiam o oceano, garantindo belas paisagens. O local é um simpático vilarejo também rodeado por praias bonitas. Possui um centro histórico encantador e um belo farol.

Outros 26 quilômetros conectam Vila Nova de Milfontes ao ponto final do roteiro, Odemira. Esta vila tem casinhas muito brancas orientadas para o rio, onde se encontram diversos artesãos de cestos, móveis, cerâmica e tecelagem. O rio marca a paisagem da cidade e pede um passeio de canoa ou barco, uma ótima maneira de encerrar a viagem.

Elvas até Évora

Outra opção possível dentre os roteiros de bicicleta no Alentejo é partir de Elvas até Évora, passando por Vila Viçosa, Estremoz e Evoramonte. Enquanto o primeiro roteiro passa por vilas e vilarejos, esta opção passa por importantes cidades alentejanas com diversos patrimônios históricos.

A primeira é Elvas, uma das mais impressionantes cidades fortificadas do mundo. Com diversas estruturas militares de defesa espalhadas por seu território, a cidade-fortaleza tem muita história para contar e uma arquitetura impressionante.

Depois, a primeira parada é Vila Viçosa, a 34 quilômetros, com algumas subidas no caminho. O destino é conhecido como “a princesa do Alentejo”, uma grande produtora de mármore que conta com inúmeros monumentos imponentes. Entre eles, o principal é o Paço Ducal de Vila Viçosa, uma antiga residência da família real portuguesa com uma fachada de 110 metros totalmente de mármore, e onde hoje funciona um museu.

O trajeto entre Vila Viçosa e Estremoz é mais curto, com 18 quilômetros. O centro histórico da cidade tem charmosas ruas de pedras e casinhas brancas. O castelo, com uma torre de mármore branco de 27 metros de altura, conhecida como Torre das Três Coroas, completa o visual do local.

Mais 17 quilômetros levam até Evoramonte, uma pequena vila dividida entre zona baixa e vila medieval, que fica no alto de uma colina, rodeada por muralhas e um belo castelo. Por fim, basta pedalar mais 29 quilômetros para chegar a Évora, uma das principais cidades alentejanas. Lá estão alguns dos melhores restaurantes da região, boas lojas para compras e atrações imperdíveis, tais como o Templo Romano de Évora, a Sé de Évora e a Capela dos Ossos.

