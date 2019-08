Castán cobra vitória diante do São Paulo para embalar o Vasco no Brasileiro

20/08/2019 | 17:43



O zagueiro Leandro Castán prevê que uma vitória em um grande jogo pode dar o empurrão para o time do Vasco embalar no Campeonato Brasileiro. Por isso, o capitão da equipe cruzmaltina considera muito importante o duelo de domingo, às 16 horas, contra o São Paulo, em São Januário, pela 16ª rodada.

"Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu gosto de jogar partidas deste tamanho, me estimula muito. São as partidas que fazem a diferença. Se você consegue um resultado positivo, cresce na competição, não só nos pontos, mas também na moral. Precisamos vencer uma partida dessa para embalar no Campeonato Brasileiro", disse o defensor, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Castán voltou a elogiar o comportamento da torcida em São Januário. O time volta a jogar en casa, depois de atuar em Brasília no clássico contra o Flamengo, por vender o mando de campo - a medida chegou a ser criticada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, às vésperas daquela partida.

"É difícil você falar sobre hipótese. Todo mundo aqui (jogadores) prefere jogar em São Januário. A gente sabe que a diretoria tem os seus problemas financeiros e tem jogos que teve que vender. Nem perguntei nada, mas parece que já tinham vendido o jogo. A gente tem que acatar, nós somos profissionais. Mas o que deixa feliz e tranquilo também é que a agora os jogos serão em São Januário, com a torcida apoiando a gente, nós somos muito mais fortes ali."

Um dos líderes do elenco vascaíno também salientou para o fato de Luxemburgo poder contar com o retorno de jogadores importantes, como Rossi, Marcos Júnior e Marrony, diante do São Paulo. "Acho que a gente vai ter novidade e espero que eles possam retornar já nesse jogo."

Rossi, que passou por cirurgia para a retirada do apêndice em 24 de julho, deve voltar após ficar de fora de quatro jogos: Palmeiras, CSA, Goiás e Flamengo.

ROUPA NOVA - O Vasco vai estrear sua terceira camisa na partida contra o São Paulo, em comemoração pelo aniversário de 121 anos do clube. A camisa é branca, com golas e detalhes na manga na cor preta. O calção também é preto e os meiões, preto e branco. O novo modelo, vendido ao preço sugerido de R$ 249,90, foi inspirado na roupa usada pelo goleiro Nelson da Conceição há um século. Nelson foi o primeiro goleiro negro do Vasco e da seleção brasileira.