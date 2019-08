Do Dgabc.com.br



20/08/2019 | 17:45



Nesta quarta-feira (21), o posicionamento do sistema de alta pressão irá transportar umidade do mar para o continente, e desta forma ocorrerá variação da nebulosidade ao longo do dia. Há previsão de chuva fraca isolada na madrugada. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada, e as temperaturas permanecerão estáveis com relação a hoje com máxima prevista de 22°C e mínima de 13°C.