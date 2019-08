Santo André inicia obras da Praça da Cidadania

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/08/2019 | 17:22



Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Santo André iniciou oficialmente na tarde desta terça-feira (20) as obras da Praça da Cidadania, no Jardim Santo André. O equipamento, que reunirá opções de lazer, espaço para capacitação e unidade do Banco do Povo, será inaugurado em outubro e é o primeiro equipamento deste tipo fora da Capital.

“É um projeto não apenas social, mas também socioeconômico porque teremos espaço para ensinar a população a empreender”, destacou o prefeito Paulo Serra. “É uma alegria começar essa obra, pois esta praça é muito necessária para uma região como esta”, completou Bia Dória, presidente do Fundo Social de São Paulo.

O investimento é de R$ 2,5 milhões e proveniente recursos privados. O terreno foi cedido pelo CDHU e a administração do local, como custos com iluminação, serão de responsabilidade municipal.