Saiba tudo sobre o vestido de mais de 50 mil reais que Lauren Hashian usou em casamento com Dwayne The Rock Johnson

20/08/2019 | 17:11



Dwayne Johnson e Lauren Hashian se casaram em uma cerimônia linda e discreta no Havaí no último domingo, dia 18. Após 10 anos juntos, o casal decidiu celebrar a união em uma festa secreta. Os looks escolhidos pela noiva e pelo noivo são um show a parte.

Segundo a revista People, Hashian escolheu um vestido de renda com decote nas costas e renda estilo chantilly da designer de moda de alta costura Mira Zwillinger. O design do vestido tem um tom romântico, leve e etéreo e conta com um decote tanto na parte da frente, quanto na de trás. A silhueta bem ajustada destaca o corpo da musa, e dela sai uma linda saia de renda transparente. O encanto do vestido, claro, teve seu preço, e não foi barato não! Por volta de 12 mil 540 dólares, o equivalente a 50 mil 662 reais.

Já The Rock optou por um clássico e elegante Ralph Lauren. Ele vestiu uma camisa branca levemente desabotoada e uma calça social igualmente branca da marca. Além disso, ele vestiu em sua ombros plantas havaianas, uma tradição da região.

Quanto às alianças, os recém-casados escolheram um modelo da Anita Ko, joalheria de joias finas de Los Angeles.