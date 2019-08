Shopping JK Iguatemi abre as portas para 13ª edição da SP-Foto

Luís Felipe Soares



21/08/2019 | 07:55



Diferentes estilos e modos de trabalhar o olhar fotográfico estão reunidos a partir de hoje no Shopping JK Iguatemi (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041), na Capital. O espaço abre as portas para receber as novidades artísticas presentes na SP-Foto – Feira de Fotografia de São Paulo, considerado o principal evento brasileiro do gênero.

Apesar do nome, a mostra não se restringe apenas a mostrar imagens de maneira convencional. A ideia é celebrar a criatividade dos participantes, que utilizam o suporte fotográfico como meio para revelar suas interseções com linguagens e possibilidades diversas. Público em geral, curadores especializados, representantes de espaços culturais e artistas aproveitam o momento para tentar se aproximar. Todas as obras estão à venda.

Neste ano, 33 galerias marcarão presença. Uma delas é a OMA Galeria (Rua Carlos Gomes, 69), de São Bernardo, apresentando trabalhos de Ricardo Sanchez, Luciana Magno e Nario Barbosa, este último fotojornalista da equipe do Diário. Em sua segunda participação na feira, ele preparou dez fotografias que são produto de estudo bidimensional, no qual realiza bordagem em cima de detalhes das imagens.

“A maioria dessas fotos foi feita em minha circulação pela região. São cliques do cotidiano, momentos urbanos que acontecem nas ruas mesmo”, explica o morador de Santo André. “Não faço a imagem já pensando na costura e como iria ficar. As coisas vão acontecendo e a ideia vem na hora de dar o ponto na cena que acho interessante.”

O projeto de Barbosa deu os primeiros passos em 1997, com os trabalhos iniciais. Estudos se desenvolveram com o tempo e novas possibilidades se abriram. “É uma busca quase que diária, porque quero sempre diferenciar o bordado. Vim da região de Sergipe e poder levar um pouco dessas raízes, dessas lembranças, para uma SP-Foto é muito gratificante. Acaba sendo um tema com o qual todo mundo tem certa identidade”, afirma.<EM>

A 13ª edição da SP-Foto tem rápida agenda até o fim de semana, com visitação de quarta-feira a sábado, das 14h às 21h, e no domingo, das 14h às 20h. O evento tem entrada franca.