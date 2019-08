Atrações lembram obra de Raul Seixas

Luís Felipe Soares



O maior maluco beleza da cultura brasileira continua no imaginário coletivo. Dono de criatividade ímpar capaz de fazer canções como Metamorfose Ambulante, Gita, Sociedade Alternativa, Cowboy Fora-da-Lei, Medo da Chuva, Tente Outra Vez e Eu Nasci há Dez Mil Anos Atrás, o cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989) volta à memória do público hoje, quando se completam três décadas de sua morte, aos 44 anos, causada por ataque cardíaco – motivado por complicações de alcoolismo e saúde agravada por diabete.

Sua carreira teve passagem pelo Grande ABC, em dezembro de 1988. Na ocasião, subiu ao palco do Clube Atlético Aramaçan, em Santo André. Mesmo doente, comandou o show e ainda é lembrado por fãs da região.

O legado do icônico artista baiano é tema de evento amanhã à noite, a partir das 20h, com debate promovido pela Casa do Saber (Rua Dr. Mario Ferraz, 414), em São Paulo. Trata-se de lançamento do livro 30 Anos Sem Raul Seixas: O Raul Que Me Contaram – A História do Maluco Beleza Revisitada Por Um Programa de TV (Editora Martin Claret, 451 páginas, R$ 49,90, em média), com o autor e jornalista Tiago Bittencourt e o crítico musical Sérgio Martins conversando sobre o tema e a publicação. Apesar de o encontro ser gratuito para os visitantes, é necessário realizar inscrição prévia no site do espaço cultural (www.casadosaber.com.br).

A produção do cantor também serve de trilha sonora na noite de sexta-feira, às 20h, para o show O Maluco Sou Eu – 30 Anos de Raul Seixas, no Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554). Banda viaja por alguns de seus maiores sucessos em lembrança especial. O compromisso faz parte da lista de atrações do projeto Cena Aberta, aberto à diversidade de linguagens como circo, dança, literatura, música e teatro. Com entrada gratuita, os ingressos são limitados e serão distribuídos uma hora antes na central de atendimento da unidade.