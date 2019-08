'Queremos tirar do debate a questão ideológica', diz Maia sobre licenciamento

20/08/2019 | 16:19



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que quer ampliar o debate sobre o projeto de Lei Geral do Licenciamento Ambiental e, com isso, separar "o debate ideológico da razão". Maia prevê debates a partir do dia 9, em uma comissão geral. "Abrir o debate para que a gente possa compreender o que tem de preocupação técnica no texto e o que tem de ideológico. Nós queremos tirar do debate a questão ideológica e garantir um sistema mais transparente, mais rápido e mais seguro para o licenciamento", comentou.

Ele afirmou que o Senado também deve sediar esse debate e que estão previstas agendas em embaixadas de países europeus para debater e esclarecer o assunto.

Maia disse ainda que, nesta terça-feira, 20, o plenário da Câmara deve iniciar o debate sobre o projeto de lei sobre armas e votar a proposta sobre posse de armas em propriedades rurais.