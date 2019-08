Paula Toller explica segredo de aparência jovem aos 56 anos: - Alegria de viver

20/08/2019 | 16:10



Paula Toller, mais conhecida por ter sido a vocalista do Kid Abelha, marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes dessa terça-feira, dia 20! Prestes a completar 57 anos de idade, a cantora, nascida em 23 de agosto, chamou a atenção por sua aparência jovem. Ao site oficial do programa, a loira comentou sobre o segredo de sua jovialidade:

- Não tem segredo, é só alegria de viver, o profissionalismo, a dedicação, é fazer o que gosta.

Sobre a chegada de seus 57 anos, ela apenas declarou:

- Acho uma coisa meio abstrata, disse, rindo.

Durante a exibição do programa, os internautas usaram o Twitter para elogiar Paula:

A Paula Toller é conservada no formol, né? Ela não envelhece. Quero chegar aos 57 anos assim!

Gente, e a Paula Toller que não muda nada? Linda demais!

Todo mundo envelhece, menos a Paula Toller, maravilhosa!