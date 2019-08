Homem é morto e outros quatro são baleados em ataques na zona norte

20/08/2019 | 15:59



Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após serem baleadas na madrugada desta terça-feira, 20, em duas ocorrências diferentes na zona norte da capital paulista.

De acordo com a Polícia Civil, Fernando Abrahão, de 29 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Guilherme, na Vila Guilherme. A vítima foi encaminha ao Hospital Municipal José Storopoli, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos feridos relatou que ao deixar o bar com um amigo viu um veículo prata se aproximando. Um homem armado saiu do carro e atirou em direção ao grupo. As vítimas correram, mas foram atingidas pelos disparos.

A ocorrência na Vila Guilherme foi registrada no 20º Distrito Policial (Água Fria).

Briga na Cachoeirinha

Outras duas pessoas foram baleadas por volta da 1 hora, na Avenida Parada Pinto, na Vila Nova Cachoeirinha, também na zona norte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o garçom Jean Eugênio dos Santos, de 26 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Após se envolver em uma briga, Santos saiu do local e retornou armado. Ele efetuou disparos e atingiu dois homens, de 40 e 32 anos.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital da Vila Nova Cachoeirinha, onde permaneceram internadas. Santos apresentava escoriações, foi levado ao Hospital do Mandaqui e, após ser medicado, foi liberado e encaminhado à delegacia.

O garçom foi autuado em flagrante, e o caso registrado como tentativa de homicídio pelo 72° DP (Vila Penteado), que solicitou perícia no local.