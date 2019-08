Cinemark abre temporada de promoções em cinemas da região

Do Dgabc.com.br



20/08/2019 | 15:25



A Rede Cinemark traz para os cinemas da região ingressos com valores promocionais. O Grand Plaza Shopping, em Santo André, e Golden Square Shopping, em São Bernardo, recebem o Segunda Imperdível. Ou seja, às segundas-feiras, os ingressos para filmes em 2D e em 3D, no Grand Plaza, custam, respectivamente, R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) e R$14 (inteira) e R$7 (meia). No Golden Square, para as sessões em 2D saem por R$ 11 (inteira) e R$ 5,50 (meia). Em 3D, os filmes podem ser vistos por R$ 13 (inteira) e R$ 6,50 (meia). Em salas XD, o ingresso sai por R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), e em salas XD 3D, o preço é R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Já no Extra Anchieta, também em São Bernardo, a promoção Barato de Cinema deixa os ingressos às segundas e terças-feiras mais baratos. Para filmes em sessões 2D, a entrada é R$ 11 (inteira) e R$ 5,50 (meia). Para longas exibidos em sessões 3D, o preço é R$ 13 (inteira) e R$ 6,50 (meia). Nos dias com desconto de bilheteria, ao comprar um ingresso, o cliente também participa da promoção Combo Dueto, que dá R$ 10 de desconto no Snack Bar.

As programações completas dos cinemas podem ser consultadas no site da Rede: www.cinemark.com.br. As promoções não são válidas em feriados, emendas e pré-estreias. Os valores promocionais não se aplicam às salas Prime e poltronas D-BOX. A promoção não é cumulativa e é válida por tempo indeterminado.