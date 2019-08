Melim lança Gelo, nova música e clipe da banda

20/08/2019 | 15:10



Na manhã dessa terça-feira, dia 20, a banda Melim lançou seu mais novo clipe, acompanhado do single inédito, chamado Gelo. O vídeo, assim como o nome da música, traz um clima gelado, e conta com os cantores se divertindo montando bonecos e brincando na neve.

Gelo é a primeira música depois de mais de um ano sem lançamentos do grupo. As gravações duraram cinco dias e os irmãos foram até o Chile para entrar no clima frio.

- Como a música fala Você me deu o gelo e ficou tudo gelado, a gente decidiu gravar no Chile, porque estava nevando e tem uma montanha bonitona, toda coberta de neve e contextualizou legal com a música,mas apesar de ser uma música gelada a gente queria trazer a sensação de felicidade e conforto. O clipe está bem solar, por incrível que pareça, comentou Rodrigo.

A direção do clipe foi comanda por Thiago Calviño, o mesmo que atuou nos clipes de Meu Abrigo e Ouvi Dizer, outros sucessos do trio.

- A gente tá muito animado com o lançamento. É uma música que todos nós acreditamos muito, não só nós três, mas todo mundo que trabalha com a gente. Me arrisco a dizer que é uma das nossas melhores composições até hoje. To muito ansioso. Tenho certeza que a galera vai gostar, tenho certeza disso, complementou Rodrigo.

A música vem acompanhada de uma ação social divulgada pela página oficial da banda no Instagram.