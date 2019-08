20/08/2019 | 15:10



A cantora Alcione passou por um susto, na terça-feira, dia 20. Ela estava no aeroporto Santos Dumont quando sofreu uma queda na escada rolante.

Segundo o jornal Extra, a cantora passa bem e viajou para São Paulo normalmente.

Aos 71 anos de idade e ícone da música brasileira, Alcione sobe ao palco do Rock in Rio com Iza, dia 29 de setembro.