SAI tem tráfego lento na Cônego Domênico Rangoni

20/08/2019 | 15:17



O tráfego está congestionado na tarde desta terça(20) na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 267 ao km 260, por reflexo de acidente, de acordo com informações do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Os caminhões que forem seguir no sentido São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta. A Interligação Planalto está com o tráfego bloqueado no sentido São Paulo, e no sentido litoral, da Anchieta para a Imigrantes, devido obras.

O tempo está encoberto, com chuva em alguns pontos e visibilidade parcial.

O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida pode ser feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias.