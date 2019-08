Jereissati diz que 'esforço' é entregar relatório preliminar da reforma na sexta

20/08/2019 | 14:54



O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse nesta terça-feira (20) que o "esforço" é para entregar nesta sexta-feira o relatório preliminar da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A presidente do grupo, Simone Tebet, já havia dito que era essa a previsão, sendo que a leitura do documento será feita no dia 28.

Segundo Jereissati, além da inclusão dos Estados e municípios por meio de uma proposta de emenda à Constituição paralela, há também outros temas no radar, "sugestões interessantes" que serão analisadas, e que também seriam inseridas na PEC paralela. Perguntado sobre o teor do que poderia ser incluído, o relator disse que não tinha "condições" de dizer. "Vamos analisar juntos com os técnicos do governo e nossa equipe que montamos aqui", afirmou após a primeira audiência pública na CCJ do Senado para debater a reforma da Previdência.

Jereissati também afirmou que a proposta que veio da Câmara dos Deputados é "boa", não significando, no entanto, que seja "perfeita". "Estamos avaliando as imperfeições apontadas pelos painelistas, e tentar corrigir no que for possível", disse.

Perguntado também sobre quando a PEC paralela começaria a tramitar, o senador respondeu que a questão está sendo discutida internamente, mas que, a princípio, a proposta seria desmembrada no plenário do Senado. "Nós vamos apresentar já com essas possíveis imperfeições que nós vamos considerar, vai vir para votação na CCJ, e quando chegar no plenário, se for o caso, algum senador vai pedir destaque", explicou.