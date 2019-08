Nick Carter do Backstreet Boys pede para que o grupo seja retirado de nova categoria do VMA

20/08/2019 | 14:11



O Video Music Awards 2019 está prestes a acontecer, e as categorias são das mais variadas, como melhor clipe, melhor fotografia, efeito visual. Há nove dias da premiação, na última segunda-feira, 19, a MTV decidiu lançar mais três novas categorias, e uma delas gerou um um apelo de Nick Carter, do Backstreet Boys, no Twitter. A categoria em questão é de Melhor Grupo. Os indicados foram 5 Seconds of Summer, Backstreet Boys, BLACK PINK, BTS, CNCO, Jonas Brothers, PRETTY MUCH e Why Don?t We.

Na rede social, Carter pediu para que a MTV tirasse o Backstreet Boys da nomeação e para que dessem o prêmio para os Jonas Brothers ou para o BTS:

Não foi nada além de uma mágoa. Sem chance das nossas bundas velhas ganharem o MTV Award em 2019. MTV nos tire dessa categoria por favor, eu não posso aguentar o estresse induzido pelo drama. #backstreetboys #mtvbestgroup #VMA #vmas #giveittojonasbrothers ou #BTS, escreveu o cantor na sua conta.

Os comentários da publicação logo surgiram. Muitos fãs o incentivando e até mesmo o cantor Luke Hemmings da banda 5 Seconds of Summer, que também foi indicado respondeu:

Sinceramente, Nick, eu sinto a mesma coisa, escreveu Luke. Mas vocês são melhores que todas essas bandas juntas, comentou uma fã em resposta.

Essa nova categoria é diferente das demais, e terá apenas 24 horas de votação. Além da de Melhor Grupo, também foram reveladas as categorias Melhor Hino e Música do Verão. O Video Music Awards acontece na próxima segunda-feira, dia 26.