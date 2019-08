Socorro! Disney divulga as primeiras imagens da série de High School Musical

20/08/2019 | 14:11



Depois de muita espera, finalmente as primeiras imagens da nova serie do Disney+, plataforma de streaming, foram divulgadas! A revista People liberou na última segunda-feira, dia 19, os cliques da produção intitulada como High School Musical: The Musical: The Series, baseada na trilogia que foi ao ar pela primeira vez há 13 anos atrás!

Agora, a série vai contar a história de um grupo de amigos no colegial que trabalhará numa peça de teatro sobre o próprio High School Musical! Nas fotos, é possível conhecer alguns personagens como, por exemplo, Nicky, vivido por Joshua Basset. Ele é um jovem skatista que participará das audições para o musical para tentar reconquistar sua ex-namorada Nini...

... o problema, é que a menina tem outro namorado chamado E.J, personagem de Matt Cornett! Pelo que parece o boy, irá nos lembrar do icônico Troy Bolton! Inclusive, o personagem irá usar uma das camisetas de basquete do filme original. Socorro!

Vale lembrar que o primeiro filme teve sua estreia em 20 de janeiro de 2006, no Disney Channel. Suas sequências vieram em agosto de 2007, e outubro de 2008! A série vai ser pura nostalgia, hein?

High School Musical: The Musical: The Series será lançada no dia 12 de novembro. O primeiro episódio da série vai ser transmitido na exposição D23 Expo, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 23, na Califórnia, Estados Unidos. No evento, todos os atores estão presente. Incrível, né?